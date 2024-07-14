Ипатий Яковлев Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ипатий Яковлев

Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Яков Антонов

Мать: Параскева Михайлова

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.05.1838

Жена: Соломония Андреева

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.

Дочь: Агриппина Ипатова

Мать ребёнка: Соломония Андреева

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1850 ст.

Дочь: Елена Ипатова

Мать ребёнка: Соломония Андреева

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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