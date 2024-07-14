Ипатий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Яков Антонов
Мать: Параскева Михайлова
Бракосочетание
23.05.1838
Жена: Соломония Андреева
Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.
Дочь: Агриппина Ипатова
Мать ребёнка: Соломония Андреева
Рождение ребёнка
20.05.1850 ст.
Дочь: Елена Ипатова
Мать ребёнка: Соломония Андреева
Смерть
Неизвестно