Калинин Ефрем Лукин
Место рождениядер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Калинин Лука Иванов
дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Евдокия Ефремова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816