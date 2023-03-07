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Калинин Ефрем Лукин

Место рождения

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Калинин Лука Иванов

Мать: Калинина Федосья Филиппова

дер. Бельтюковская над Ключом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Калинин Алексей Ефремов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Евдокия Ефремова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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