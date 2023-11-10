Бучельников Федор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бучельников Михаил Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.
Сын: Бучельников Степан Федорович
Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно