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Бучельников Федор Михайлович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бучельников Михаил Семенович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1896 ст.

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.

Сын: Бучельников Степан Федорович

Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Бучельникова Параскева Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова Параскева Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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