Бучельникова Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

18.10.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.

Сын: Бучельников Степан Федорович

Отец ребёнка: Бучельников Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Федор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
18.10.1908 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от простуды