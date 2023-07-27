Бучельникова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти18.10.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1902 ст.
Сын: Бучельников Степан Федорович
Отец ребёнка: Бучельников Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.10.1908 ст.
Причина смерти: от простуды