Калистратова (Охотникова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калистратова (Охотникова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1989

Отец: Охотников Николай Николаевич

Мать: Охотникова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
09.04.2009

Сын: Калистратов Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Калистратов Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
28.04.2015

Дочь: Калистратова Мирослава Дмитриевна

Отец ребёнка: Калистратов Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калистратов Дмитрий Александрович

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