Калистратова (Охотникова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1989
Рождение ребёнка
09.04.2009
Сын: Калистратов Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Калистратов Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
28.04.2015
Дочь: Калистратова Мирослава Дмитриевна
Отец ребёнка: Калистратов Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно