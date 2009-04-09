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Калистратов Владислав Дмитриевич
Калистратов Владислав Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.04.2009
Пол
Мужской
Отец
Калистратов Дмитрий Александрович
1988 г.р.
Мать
Калистратова (Охотникова) Ольга Николаевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2009
Отец:
Калистратов Дмитрий Александрович
Мать:
Калистратова Ольга Николаевна
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