Тренина (Тренина) Харитина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти15.08.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Ударцов Герасим Григорьев
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ударцов Гаврило Григорьев
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ударцов Аристарх Григорьев
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Тренина Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Ударцова - Тренина Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1839
Причина смерти: от престарелости