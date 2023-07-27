Тренина (Тренина) Харитина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Тренина) Харитина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

15.08.1839

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ударцов Герасим Григорьев

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ударцов Гаврило Григорьев

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ударцов Аристарх Григорьев

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Ударцов Феодор Григорьев

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Тренина Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Ударцова - Тренина Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Смерть
15.08.1839
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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