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Ударцов Гаврило Григорьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Мать: Тренина Харитина Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.01.1809

Жена: Ударцова Марья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Снигирева Анастасия Гаврилова

Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1812

Дочь: Акилина Гаврилова

Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1819

Дочь: Керкира Гаврилова

Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно