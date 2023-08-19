Ударцов Гаврило Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
08.01.1809
Жена: Ударцова Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Снигирева Анастасия Гаврилова
Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова
Рождение ребёнка
09.06.1812
Дочь: Акилина Гаврилова
Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1819
Дочь: Керкира Гаврилова
Мать ребёнка: Ударцова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно