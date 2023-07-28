Ударцова - Тренина (Ударцова) Агафья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова - Тренина (Ударцова) Агафья Григорьева

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Ударцов - Тренин Григорий Яковлев

Мать: Тренина Харитина Иванова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.07.1826

Муж: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов

Рождение ребёнка
27.06.1834

Сын: Ударцов - Тренин Сампсон Ефремов

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1836

Сын: Ударцов - Тренин Лев Ефремов

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.06.1838

Дочь: Каллерия Ефремова

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.07.1839

Дочь: Ольга Ефремова

Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно