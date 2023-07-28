Ударцова - Тренина (Ударцова) Агафья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
11.07.1826
Рождение ребёнка
27.06.1834
Сын: Ударцов - Тренин Сампсон Ефремов
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов
Рождение ребёнка
25.02.1836
Сын: Ударцов - Тренин Лев Ефремов
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов
Рождение ребёнка
07.06.1838
Дочь: Каллерия Ефремова
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов
Рождение ребёнка
07.07.1839
Дочь: Ольга Ефремова
Отец ребёнка: Ударцов - Тренин Ефрем Константинов
Смерть
Неизвестно