Петрушина (Куприянова) Пелагея Ефимовна
Место рождения
Дата рождения29.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1882 ст.
Бракосочетание
08.04.1901 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Сын: Петрушин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Рождение ребёнка
17.05.1907 ст.
Дочь: Петрушина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.
Сын: Петрушин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1915 ст.
Дочь: Петрушина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Петрушин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович
Смерть
Неизвестно