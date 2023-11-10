Петрушина (Куприянова) Пелагея Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушина (Куприянова) Пелагея Ефимовна

Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

29.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1882 ст.

Отец: Куприянов Ефим Феофилактович

Мать: Куприянова Анисья Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
08.04.1901 ст.

Муж: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Сын: Петрушин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1907 ст.

Дочь: Петрушина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1909 ст.

Сын: Петрушин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1911 ст.

Сын: Петрушин Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1915 ст.

Дочь: Петрушина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Петрушин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Петрушин Василий Степанович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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