Таланцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таланцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Данило Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1834

Сын: Таланцев Василий Данилович

Отец ребёнка: Таланцев Данило Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-57об
Рождение ребёнка
18.03.1834

Сын: Таланцев Прокопий Данилович

Отец ребёнка: Таланцев Данило Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 36об
Смерть
До 1857
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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