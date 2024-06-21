Таланцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 37л
Рождение ребёнка
1834
Сын: Таланцев Василий Данилович
Отец ребёнка: Таланцев Данило Петрович
ГАСО, 179-1-213-57об
Рождение ребёнка
18.03.1834
Сын: Таланцев Прокопий Данилович
Отец ребёнка: Таланцев Данило Петрович
ГАСО, рев1834, 36об
Смерть
До 1857