Исаева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1899

Дата смерти

23.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899

Отец: Хитров Иван Васильевич

Мать: Хитрова Анна Спиридоновна

Крещение 1.08.1899 https://spbarchives.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePort... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1929

Дочь: Морозова Анна Павловна

Отец ребёнка: Исаев Павел Иванович

Смерть
23.04.1964
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