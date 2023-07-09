Исаева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1899
Дата смерти23.04.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1899
Отец: Хитров Иван Васильевич
Крещение 1.08.1899 https://spbarchives.ru/infres?p_p_id=archiveStorePortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&_archiveStorePortlet_mvcRenderCommandName=%2Fimagenavigator&_archiveStorePort... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1929
Дочь: Морозова Анна Павловна
Отец ребёнка: Исаев Павел Иванович
Смерть
23.04.1964