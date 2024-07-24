Антипин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Дмитрий

Место рождения

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Антип

Мать: не указана

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыгин Лаврентий

Мать ребёнка: (Львова) Пелагея

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1843

Сын: Малыгин Абрам

Мать ребёнка: (Львова) Пелагея

Ситницы, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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