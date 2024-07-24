Антипин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Антип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыгин Лаврентий
Мать ребёнка: (Львова) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1843
Сын: Малыгин Абрам
Мать ребёнка: (Львова) Пелагея
Смерть
Неизвестно