Карповъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Карповъ Андрей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Карпова Настасья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Карпова Настасья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Карпова Настасья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Карпова Настасья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Карповъ Николай
Мать ребёнка: Карпова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Настасья
Смерть
1814