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Карповъ Яковъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Карповъ Андрей

Мать: Карпова Стефанида Арефьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Карпова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Карпова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Карпова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Карпова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Карповъ Николай

Мать ребёнка: Карпова Настасья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Настасья

Смерть
1814
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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