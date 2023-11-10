Комов Тимофей Ксенофонтов
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти09.01.1900
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Комов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Рождение ребёнка
14.11.1881
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Рождение ребёнка
28.07.1884
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Рождение ребёнка
20.02.1895
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Рождение ребёнка
21.10.1896
Дочь: Димитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Мавра Андреева
Смерть
09.01.1900