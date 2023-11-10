Комов Тимофей Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Тимофей Ксенофонтов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1850

Дата смерти

09.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Комов Ксенофонт

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.11.1881

Сын: Комов Митрофан Тимофеев

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1884

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Комов Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.02.1895

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.10.1896

Дочь: Димитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Комова Мавра Андреева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Мавра Андреева

Смерть
09.01.1900
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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