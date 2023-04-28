Яскина Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1844
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1845
Дочь: Параскева Леонова
Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1848
Дочь: Ирина Леонова
Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев
Рождение ребёнка
26.10.1849
Сын: Яскин Андрей Леонов
Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1852
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1855
Сын: Яскин Семён Леонов
Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев
Смерть
Неизвестно