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Яскина Екатерина Васильева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1844

Муж: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1845

Дочь: Параскева Леонова

Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1848

Дочь: Ирина Леонова

Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1849

Сын: Яскин Андрей Леонов

Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1852

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1855

Сын: Яскин Семён Леонов

Отец ребёнка: Яскин Лев (Леон) Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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