Екатерина Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1821
Сын: Евсигней Павлов
Отец ребёнка: Павел Стефанов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Наталия Павлова
Отец ребёнка: Павел Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Стефанов
Смерть
Неизвестно