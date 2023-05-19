Никульченкова (Федорова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никульченкова (Федорова) Любовь Петровна

Место рождения

Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.05.1939

Дата смерти

29.04.207

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никульченков Федор Иванович

Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никульченков Федор Иванович

Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никульченков Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.207
Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
03.05.1939

Отец: Федоров Петр Савельевич

Мать: не указана

Знаменка, Угранский муниципальный район, Смоленская область
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