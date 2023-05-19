Никульченкова (Федорова) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1939
Дата смерти29.04.207
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никульченков Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никульченков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.207
Рождение
03.05.1939
Отец: Федоров Петр Савельевич
Мать: не указана