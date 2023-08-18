Кропотина (Махиевых) Соломония Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотина (Махиевых) Соломония Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотин Емельян Миронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Махиевской, Верхочепецкий Воздвиженский монастырь, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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