Кропотина (Махиевых) Соломония Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Махиевской, Верхочепецкий Воздвиженский монастырь, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762