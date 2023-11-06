Самойлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1865
Сын: Самойлов Федор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно