Самойлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1865

Сын: Самойлов Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Самойлов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Свердлово, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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