Клейнос Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
06.07.1877
Дочь: Лукия
Мать ребёнка: Клейнос Елена
Рождение ребёнка
12.02.1879
Сын: Клейнос Алексий
Мать ребёнка: Клейнос Елена
Бракосочетание
31.10.1879
Жена: Соломония Алексеева
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Соломония Алексеева
Рождение ребёнка
22.09.1882
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Соломония Алексеева
Рождение ребёнка
02.08.1884
Сын: Клейнос Стефан
Мать ребёнка: Соломония Алексеева
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Клейнос Антоний
Мать ребёнка: Соломония Алексеева
Смерть
Неизвестно