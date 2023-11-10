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Клейнос Федор

Место рождения

Карыльское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Клейнос Фома

Мать: Клейнос Ефимия??? /Иулиания Стефанова ???

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Дочь: Лукия

Мать ребёнка: Клейнос Елена

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Клейнос Алексий

Мать ребёнка: Клейнос Елена

Карыльское, Чернігівська область
Бракосочетание
31.10.1879

Жена: Соломония Алексеева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Соломония Алексеева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1882

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Соломония Алексеева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1884

Сын: Клейнос Стефан

Мать ребёнка: Соломония Алексеева

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Клейнос Антоний

Мать ребёнка: Соломония Алексеева

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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