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Антип Прокофьевич

Место рождения

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Прокофий Львович

Мать: Прасковья Кузьминична

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1790 ст.

Дочь: Авдотья Антиповна

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Евстигней Антипович

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1795 ст.

Сын: Егор Антипович

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1799 ст.

Дочь: Ирина Антиповна

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ирина Антиповна

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Антиповна

Мать ребёнка: Марья Федоровна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Федоровна

Смерть
1820
Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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