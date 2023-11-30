Антип Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Прокофий Львович
Мать: Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
04.08.1790 ст.
Дочь: Авдотья Антиповна
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евстигней Антипович
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Рождение ребёнка
26.11.1795 ст.
Сын: Егор Антипович
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1799 ст.
Дочь: Ирина Антиповна
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ирина Антиповна
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Антиповна
Мать ребёнка: Марья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Федоровна
Смерть
1820