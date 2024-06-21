Авдотья Алексеевна 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Алексеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1727

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Фёдорович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Матвей Маркович

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Андрей Маркович

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Марковна

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сергей Маркович

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Леонова Мария Марковна

Отец ребёнка: Марк Фёдорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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