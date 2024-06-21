Авдотья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1727
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Матвей Маркович
Отец ребёнка: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Андрей Маркович
Отец ребёнка: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Марковна
Отец ребёнка: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тимофей Маркович
Отец ребёнка: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сергей Маркович
Отец ребёнка: Марк Фёдорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Леонова Мария Марковна
Отец ребёнка: Марк Фёдорович