Марк Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Фёдор Васильевич
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Матвей Маркович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Андрей Маркович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Марковна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Тимофей Маркович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сергей Маркович
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Леонова Мария Марковна
Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна