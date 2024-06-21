Марк Фёдорович 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарк Фёдорович

Марк Фёдорович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Фёдор Васильевич

Мать: Ирина Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Матвей Маркович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Андрей Маркович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Марковна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1756

Сын: Тимофей Маркович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сергей Маркович

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Леонова Мария Марковна

Мать ребёнка: Авдотья Алексеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.