Чегодаева Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Чегодаев Фёдор
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чегодаев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Василий
Смерть
Неизвестно