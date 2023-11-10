Трофимова Агафья Александровна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Трофимов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Трофимов Леонтей Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1817