Трофимова Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Агафья Александровна

Место рождения

Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1772

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Трофимов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Семёнович

Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1812

Сын: Трофимов Леонтей Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Фёдор Семёнович

Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Фёдор Семёнович

Смерть
После 1817
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