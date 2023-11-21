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Усольцев Василий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Усольцев Гаврило Самойлович

Мать: не указана

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Место жительства
С 1812
Злыдарская, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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