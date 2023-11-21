Усольцев Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Усольцев Гаврило Самойлович
Мать: не указана
Место жительства
С 1795 по 1812
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Место жительства
С 1812
Злыдарская, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно