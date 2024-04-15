Усольцев Гаврило Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Рождение ребёнка
1766
Сын: Усольцев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Усольцев Андрей Гаврилович
Место жительства
С 1795 по 1812
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Место жительства
С 1812
Злыдарская, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно