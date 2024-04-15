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Усольцев Гаврило Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Усольцев Яков Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Усольцев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Усольцев Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1795 по 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Прибыли в Яркуль между 1782 и 1795 из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Чуркиной
Место жительства
С 1812
Злыдарская, Лянинская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усольцева Настасья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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