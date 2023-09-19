Атрошенко Даниил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Атрошенко Иван Никитин
Мать: Атрошенко Ева Василиева
Рождение ребёнка
30.04.1878
Дочь: Ирина Даниилова
Мать ребёнка: Атрошенко Александра Иванова
Хотивля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1882
Сын: Атрошенко Алексей Данийлович
Мать ребёнка: Мария Саввина
Черниговская губерния, Российская империя, с.Хотивли
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно