Атрошенко Даниил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтрошенко Даниил Иванович

Атрошенко Даниил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Атрошенко Иван Никитин

Мать: Атрошенко Ева Василиева

Рождение ребёнка
30.04.1878

Дочь: Ирина Даниилова

Мать ребёнка: Атрошенко Александра Иванова

Хотивля, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Атрошенко Алексей Данийлович

Мать ребёнка: Мария Саввина

Черниговская губерния, Российская империя, с.Хотивли
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атрошенко Александра Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close