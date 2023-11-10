Полонянкин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Федор Кузьмич

Место рождения

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Полонянкин Кузьма Никифорович

Мать: Полонянкина ?

Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1890

Сын: Полонянкин Павел Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Полонянкин Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Полонянкина Настасья Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Полонянкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Килина Васса Федоровна

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Полонянкин Стафий (Савватий) Федорович

Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Наталья Кирилловна

Смерть
1955
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