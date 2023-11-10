Полонянкин Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Полонянкин Кузьма Никифорович
Мать: Полонянкина ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Полонянкин Павел Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Полонянкин Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Полонянкина Настасья Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Полонянкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Килина Васса Федоровна
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полонянкин Стафий (Савватий) Федорович
Мать ребёнка: Полонянкина Наталья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1955