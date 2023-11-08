Полонянкина (Попова) Наталья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Попова) Наталья Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Полонянкин Павел Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Полонянкин Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Полонянкина Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Полонянкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Килина Васса Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Полонянкин Стафий (Савватий) Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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