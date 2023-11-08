Полонянкина (Попова) Наталья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Полонянкин Павел Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Полонянкин Евстафий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Полонянкина Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Полонянкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Килина Васса Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полонянкин Стафий (Савватий) Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно