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Праздничнов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1861

Жена: Праздничная Наталья Поликарповна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос.имущ. крест. сын Петр Васильев Праздничнов 18 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос.имущ. крест. дочь девица Наталья Поликарпова Субботина 17 лет 1 брак Поручители: по жениху - д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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