Праздничнов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1861
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос.имущ. крест. сын Петр Васильев Праздничнов 18 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос.имущ. крест. дочь девица Наталья Поликарпова Субботина 17 лет 1 брак Поручители: по жениху - д... Показать все
Смерть
Неизвестно