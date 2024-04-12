Праздничная (Субботина) Наталья Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праздничная (Субботина) Наталья Поликарповна

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Субботин Поликарп Терентьевич

Мать: Субботина Авдотья Лукьяновна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1861

Муж: Праздничнов Петр Васильевич

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос.имущ. крест. сын Петр Васильев Праздничнов 18 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос.имущ. крест. дочь девица Наталья Поликарпова Субботина 17 лет 1 брак Поручители: по жениху - д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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