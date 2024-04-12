Праздничная (Субботина) Наталья Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
08.11.1861
Жених: д. Ухорской гос.имущ. крест. сын Петр Васильев Праздничнов 18 лет 1 брак Невеста: д. Ухорской гос.имущ. крест. дочь девица Наталья Поликарпова Субботина 17 лет 1 брак Поручители: по жениху - д... Показать все
Смерть
Неизвестно