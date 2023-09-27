Кантакузен Родион Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1828 по 1829
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Участвовал в турецкой военной кампании.
Военная служба
1831
Род войск: Гвардейская артиллерия Участвовал в польской военной кампании.
Бракосочетание
Около 1847
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кантакузен Михаил Родионович
Мать ребёнка: Кантакузен Мария Александровна
Военная служба
1854
Род войск: Гвардейская артиллерия Воинское звание: генерал-майор Участвовал в турецкой военной кампании.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
1880
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