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Кантакузен Родион Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 1828 по 1829
Род войск: Конно-Гренадерский полк л.-гв. Участвовал в турецкой военной кампании.
Военная служба
1831
Род войск: Гвардейская артиллерия Участвовал в польской военной кампании.
Бракосочетание
Около 1847

Жена: Кантакузен Мария Александровна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кантакузен Михаил Родионович

Мать ребёнка: Кантакузен Мария Александровна

Одесса, Одеська область
Военная служба
1854
Род войск: Гвардейская артиллерия Воинское звание: генерал-майор Участвовал в турецкой военной кампании.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Кантакузовка, Харківська область
?
Смерть
1880
Кантакузовка, Харківська область
?
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