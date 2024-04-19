Бакулина Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Литвинова (Бакулина) Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Бакулина) Анна Авдеевна
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Рождение ребёнка
?.10.1837
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Черезова (Бакулина) Евгения Авдеевна
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Бакулина) Арина Авдеевна
Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович
Смерть
Неизвестно