Бакулина Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулина Василиса Ивановна

Бакулина Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Авдей Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Бакулин Кузьма Авдеевич

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Паники, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Литвинова (Бакулина) Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Бакулина) Анна Авдеевна

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1837

Сын: Бакулин Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Черезова (Бакулина) Евгения Авдеевна

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Бакулина) Арина Авдеевна

Отец ребёнка: Бакулин Авдей Иванович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.