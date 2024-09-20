Кубышкин Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.05.1913 ст.
Дата смерти22.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1913 ст.
дата крещения - 02.05.1913 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Георгий Иоаннович Кубышкин Источник: ГАЯО Метричес... Показать все
Призыв на военную службу
23.03.1942
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Дата и место призыва: 23.03.1942 Переславский РВК, Ярославская обл., Переславский р-н
Военная служба
С 23.03.1942 по 22.09.1943
Воинское звание: сержант Должность: стрелок ПТР Последнее место службы: 152 УР Дата выбытия: 22.09.1943 Причина выбытия: убит
Захоронение (военное)
?.09.1943
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Екимовичский р-н, Колпинский с/с, д. Колпино, юго-западнее, 400 м, кладбище
Смерть
22.09.1943
убит