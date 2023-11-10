Ивченко Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ивченко Степан Герасимович
Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ивченко Филипп Герасимович
Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Лукерия Герасимовна
Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евфимия Герасимовна
Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич
Смерть
Неизвестно