Ивченко Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Анна Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ивченко Степан Герасимович

Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ивченко Иван Герасимович

Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ивченко Филипп Герасимович

Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Лукерия Герасимовна

Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евфимия Герасимовна

Отец ребёнка: Ивченко Герасим Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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