Бабенко Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.2003
Дочь: Бабенко Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Бабенко Полина Викторовна
Рождение ребёнка
16.03.2010
Сын: Бабенко Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Бабенко Полина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно