Бабенко Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.2003

Дочь: Бабенко Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Бабенко Полина Викторовна

Рождение ребёнка
16.03.2010

Сын: Бабенко Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Бабенко Полина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабенко Полина Викторовна

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