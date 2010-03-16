Бабенко Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2010

Отец: Бабенко Дмитрий Александрович

Мать: Бабенко Полина Викторовна

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