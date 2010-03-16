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Бабенко Виктор Дмитриевич
Бабенко Виктор Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.03.2010
Пол
Мужской
Отец
Бабенко Дмитрий Александрович
1979 г.р.
Мать
Бабенко Полина Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2010
Отец:
Бабенко Дмитрий Александрович
Мать:
Бабенко Полина Викторовна
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