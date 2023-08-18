Бондарева Матрена Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Бондарев Гаврил
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бондарев Яков
Отец ребёнка: Бондарев Гаврил
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бондарев Гаврил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Гаврил
Смерть
Неизвестно