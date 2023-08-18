Бондарева Матрена Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Матрена Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Бондарев Гаврил

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бондарев Яков

Отец ребёнка: Бондарев Гаврил

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бондарев Гаврил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Гаврил

Смерть
Неизвестно
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