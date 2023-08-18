Бондарев Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Бондарев Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Бондарева) Софья
Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бондарев Яков
Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Бондарева) Марфа
Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова
Смерть
Неизвестно