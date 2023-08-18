Бондарев Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Бондарев Антон

Мать: Бондарева Прасковья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Матрена Трофимова

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Бондарева) Софья

Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Бондарев Яков

Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Бондарева) Марфа

Мать ребёнка: Бондарева Матрена Трофимова

Смерть
Неизвестно

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