Настасья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1772

Муж: Петр Ильич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Емельян Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1790
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