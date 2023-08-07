Настасья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1772
Муж: Петр Ильич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Емельян Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1790