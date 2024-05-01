Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юначевский Григорий
Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Junaczewski Dominik
Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)
Salicha Mała, parafia Kulczyny
Смерть
1873