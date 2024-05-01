Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юначевский Григорий

Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юначевский Франц (Францишек)

Рождение ребёнка
1827

Сын: Junaczewski Dominik

Отец ребёнка: Юначевский Франц (Францишек)

Salicha Mała, parafia Kulczyny
Смерть
1873

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