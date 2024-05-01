Юначевский Франц (Францишек)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти23.11.1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юначевский Григорий
Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Junaczewski Dominik
Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу
Salicha Mała, parafia Kulczyny
Смерть
23.11.1828