Юначевский Франц (Францишек) 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юначевский Франц (Францишек)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

23.11.1828

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юначевский Григорий

Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу

Рождение ребёнка
1827

Сын: Junaczewski Dominik

Мать ребёнка: Юначевская (Лапуцинских) Изабеллу

Salicha Mała, parafia Kulczyny
Смерть
23.11.1828

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