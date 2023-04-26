(Кирюшева) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кирюшева) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кирюшев Иван Григорьевич

Мать: Кирюшева Марфа Леонтьевна

Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Клементьев Василий Антонович

Ягодное
Рождение ребёнка
28.11.1885

Дочь: Хазова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Клементьев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Клементьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович

Ягодное
Рождение ребёнка
1900

Сын: Клементье Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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