(Кирюшева) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
13.01.1885
Ягодное
Рождение ребёнка
28.11.1885
Дочь: Хазова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Клементьев Семен Васильевич
Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Клементьев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович
Ягодное
Рождение ребёнка
1900
Сын: Клементье Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Клементьев Василий Антонович
Смерть
Неизвестно