Корсаков Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корсаков Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Константин Ильич
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Зиновия Ильинична
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно