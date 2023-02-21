Корсаков Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корсаков Василий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсаков Константин Ильич

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Зиновия Ильинична

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсакова Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Корсакова Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсакова Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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