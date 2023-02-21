Корсакова (Френева) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсаков Константин Ильич
Отец ребёнка: Корсаков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Зиновия Ильинична
Отец ребёнка: Корсаков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Корсаков Илья Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсакова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Корсаков Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно