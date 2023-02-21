Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Понкрат Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Василий Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Еремей Ермолаев

Мать ребёнка: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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