Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Понкрат Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1764
Сын: Василий Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Еремей Ермолаев
Мать ребёнка: не указана
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно