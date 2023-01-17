Понкрат Ермолаев
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Семен Понкратов
Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акинфий Понкратов
Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Евдоким Понкратов
Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1834