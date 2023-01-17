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Понкрат Ермолаев

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Место рождения

Топканово, Кашира, Московская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Ермолай

Мать: не указана

Топканово, Кашира, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Семен Понкратов

Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Акинфий Понкратов

Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Евдоким Понкратов

Мать ребёнка: Фекла Евстигнеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1834
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