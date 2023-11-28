Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Толстой Виталий Васильевич
Толстой Виталий Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1828
Пол
Мужской
Отец
Толстой Василий Алексеевич
1767 г.р.
Мать
Толстая (Графиня Толстая) Мария Степановна
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1828
Отец:
Толстой Василий Алексеевич
Мать:
Толстая Мария Степановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия